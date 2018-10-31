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MİLLİ SAVUMA BAKANLIĞI: 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 18:07 | Son Güncelleme

MİLLİ Savuma Bakanlığı, 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savuma Bakanlığı, 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklama şöyle: Şanlıurfa Suruç'ta bulunan İncirli Hudut Karakol Komutanlığına, PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından 31 Ekim 2018’de taciz ateşi açılmıştır. BM Sözleşmesi’nin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda, bu saldırıya anında karşılık verilmiştir. İlk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda herhangi bir personelimiz zarar görmemiş, bir askerî aracımızda hasar meydana gelmiştir.

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