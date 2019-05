Milli Savunma Bakanı Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Temmuz 2015’te başlayan operasyonlarla birlikte bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 bin 166 oldu" dedi.

Milli Savunma BakanAkar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen iftarda bir araya geldi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, Türkiye’nin çevresinde önemli gelişmelerin, çatışmaların, belirsizlik ve istikrarsızlıkların olduğuna dikkat çekti. Birlik ve beraberliğin önemine değinen Bakan Akar, "Ülkemiz, milletimiz için ne yapmamız gerekiyorsa, görevimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

780 bin kilometrekare vatan toprağı, 462 bin kilometrekare "Mavi Vatan" ile bunların hava sahalarının korunması ve kollanması için faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Bakan Akar şunları kaydetti:

"82 milyonluk asil milletimizin güvenliğini, rahatını, huzurunu sağlamak için gece-gündüz, dağ-bayır demeden çalışmalarımız devam ediyor. Mehmetçik her türlü gayreti göstererek yeri geldiği zaman ter, yeri geldiği zaman kan dökerek kendisine verilen görevi ciddiyet ve samimiyetle yerine getirmeye çalışıyor."

Türkiye’nin hudutlarına ve halkına karşı ciddi risk, tehdit ve tehlikelerin olduğunu söyleyen Bakan Akar, şöyle devam etti:

"Bunlara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Bunun birincisi FETÖ. Çünkü en tehlikeli düşman, en yakın düşmandır. FETÖ’nün içimizden temizlenmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. FETÖ ile ilgili 15 Temmuz’dan itibaren bugüne kadar 16 bin 677 ihraç var. 7 bin 335 personel hakkında adli, idari işlem devam ediyor. Ayrıca Bakan onayı ile 1567 personel de idari sebeplerle Silahlı Kuvvetlerle ilişiği kesildi. Bu mücadele bitti mi? Hayır, bitmedi, devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Tamamen içinde bulunduğumuz kurallar çerçevesinde. Kurallar da, yeni bilgi, belge veri çıktığı takdirde yargı ile koordineli, ilgili komutanlıklarla koordineli bir şekilde bunların gereği aksaksız, eksiksiz, aynı tempo, şiddetle yapılıyor. Bakanlık olarak olayları yakınen takip ediyoruz, yasal yönden, idari yönden yapılması gereken ne varsa bunların aksaksız ve eksiksiz Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki bütün kurum, kuruluş ve birliklerde aynı şekilde, şiddetle, tempoda yapılması için her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. Burada bir farklılık, bizim buna müsaade etmemiz söz konusu değil."

Bakan Akar, diğer tehdidin terör örgütü PKK/YPG’nin olduğunu vurgulayarak "PKK’nın YPG’den hiçbir farkı yok. Kandil sözde bir karargah. Orada sözde liderleri var. Bu sözde liderler bulundukları sözde karargahtan YPG,PKK adı altında ne kadar terörist varsa bunların hepsini yönetiyorlar. Bunun manası YPG eşittir PKK" şeklinde konuştu.

DEAŞ’a karşı da mücadelenin devam ettiğini de kaydeden Bakan Akar, "Coğrafya ne kadar milletlerin kaderiyse Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir. Bunu herkes kabul edecek. Bunun dışında yaklaşım sağlıklı bir yaklaşım değildir, barışı, huzuru, getirmez" ifadesini kullandı.

Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peygamber ocağı olarak da bilinen ordumuz aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, gece-gündüz demeden ’Ölürsem şehit kayırsam gazi’ anlayışı içinde ciddiyet ve samimiyetle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, güvenliğini asil devletimizin egemenlik ve bağımsızlığını korumak ve kollamak için elinden ne gelirse yapmaya devam ediyor. Milletinin emrinde görevinin başında. Bundan kimsenin tereddütü olmasın."

Pençe Operasyonu

Bakan Akar, terörle mücadeledeki son durum ile ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

"750- 1000 yurt içinde terörist olduğundan bahsediyoruz. 3 bin Irak’ın kuzeyinde, 13 bin de YPG’yi PKK kabul ettiğimiz için Suriye’de olmak üzere toplam 17 bin teröristten bahsediyoruz bize risk, tehdit ve tehlike teşkil eden. 24 Temmuz 2015’te başlayan operasyonlarla birlikte bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 bin 166 oldu. Bu teröristlerin 7 bin 903’ü sınır ötesinde, Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Bu da etkisiz hale getirilenlerin yüzde 52’sini oluşturuyor. Dolayısıyla dışarıda daha çok terörist olduğunu görüyoruz. İçeridekilerin Türkiye’yi terk ettiğini görüyoruz. Biz başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Fakat kimsenin de toprağından ülkemize, halkımıza karşı tehdit, tehlike gelmesine müsaade etmeyeceğimizi söylüyoruz. Kandil, Karacak orada durduğu, Sincar’da teröristler olduğu sürece Iraklı dostlarımızın bize anlayış göstermesini bekliyoruz. Bizim tek amacımız teröristlerin etkisiz hale getirilmesi. Bazılarının bizim Suriye’nin, Irak’ın kuzeyindeki teröristlerle alakalı açıklamalarımızı çarpıttıklarını görüyoruz. Bunlar kesinlikle doğruyu yansıtmıyor. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz olmadığını, Kürtler ve Türklerin et ve tırnak gibi olduğunu, aynı coğrafyayı ekmeği paylaştığını, bizim hiçbir şekilde hedefimizde böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, tek amacımızın teröristleri etkisiz hale getirmek olduğunu her zaman söylüyoruz. Aynı yerdeyiz. Dolayısıyla Irak’ın, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine çalışılıyor."

Bakan Akar, Iraklı muhatabıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktararak "Önümüzdeki günlerde bunun devamının gelmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Akar, yapılan başarılı operasyonlar sonucu terör örgütünün sözde elebaşlarının büyük sıkıntı yaşadığını vurgulayarak, "Başlattığımız Pençe Operasyonu ile TSK, Özel Kuvvetleri Komutanlığı, MİT ve diğer kurum ve kuruluşlar müthiş bir takip harekatı sürdürüyor. Bunlar burunlarını dahi çıkaramıyorlar. Bütün harekat kabiliyetlerini kaybettiler. Dolayısıyla mağaralara, inlere, çukurlara kendilerini mahkum ettiler. Bunun sonunun olmadığını yukarıdakiler anladı. Bizim temennimiz alttakilerin de bunu bir an önce anlayıp gereğini yapmaları. Başarı şanslarının olmadığını her vesileyle söylüyoruz" diye konuştu.

Atina’ya giden heyet

Ege Denizi’nde Güven Artırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek amacıyla bir heyetin Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gittiğini belirterek Bakan Akar, heyetin temasları ile ilgili şu bilgileri Verdi:

"Çok güzel hüsnükabul gördüler, güzel karşılandılar. Görüşmeler devam ediyor ve görüşmeler cuma günü dahi devam edecek. Eğer gerekirse uzatacağız bunları. Bugüne kadar Türkiye ve Yunanistan arasında Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta ne sorunlar varsa hepsini masaya koyun dedik. Herkes kendi argümanını, savunmasını ortaya koysun. Biz barıştan, dostluktan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Kimseyi tehdit etmiyor, kimseye saldırı içinde değiliz. Sadece ve sadece bu asil milletin hakkını, hukukunu korumaya çalışıyoruz. Bu heyet bir ilki yapıyor, inşallah başarılı olurlar, inşallah objektif davranırlar, aklıselimle bakarlar olaya, dolayısıyla sonuç iki taraf için de iyi olur."

Bakan Akar, bu konudaki kararlılıklarını her yerde dile getirdiklerini de kaydetti.

Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ’nün darbe girişiminin ardından özellikle denizlerde güç kaybettiğine" yönelik bazı iddiaları hatırlatarak şunladı dedi: "Bu kesinlikle doğru değil. Çünkü yaptığımız operasyonlar ortada. FETÖ olayından takriben 40 gün sonra Fırat Kalkanı, arkasından Zeytin Dalı Harekatı, sonrasında NATO’ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyor, tatbikatlara katılıyoruz."

Mavi Vatan Tatbikatı’nın başarıyla tamamlandığını, Denizkurdu- 2019 Tatbikatı’nın ise 130 geminin katılımıyla devam ettiğine dikkat çeken Akar, "Hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetlerini test etmeye kalkmasın, caydırıcılığı konusunda herhangi bir tartışmaya girmesin. TSK etkin, caydırıcı, saygın ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde vatanımızın, milletimizin hakkını hukukunu korumaya yönelik çalışmaya devam edecek" diye konuştu.



