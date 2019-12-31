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  4. Milli Savunma Bakanı Akar, 2019 yılını özetledi

Milli Savunma Bakanı Akar, 2019 yılını özetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:48 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 2019 yılı içerisinde bakanlık tarafından icra edilen faaliyetleri 3 dakika içerisinde özetlediği bir video yayımladı.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan video içerisinde 2019 yılında yapılan faaliyetlere değinen Bakan Akar, "Fırat’ın doğusunda DEAŞ ve YPG/PKK varlığını sonlandırmak.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 2019 yılı içerisinde bakanlık tarafından icra edilen faaliyetleri 3 dakika içerisinde özetlediği bir video yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan video içerisinde 2019 yılında yapılan faaliyetlere değinen Bakan Akar, "Fırat’ın doğusunda DEAŞ ve YPG/PKK varlığını sonlandırmak. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak. Burada bir ’barış koridoru’ tesis ederek, Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine, topraklarına, güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde dönüşlerini gerçekleştirmek amacıyla ’Barış Pınarı Harekatı’nı icra ettik. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekat bölgelerinde huzur ve güvenliğin idamesi için çalışırken yeni bir insanlık dramını önlemek için her türlü gayreti göstermekteyiz. Yurt içi operasyonlar ve Irak’ın kuzeyinde ’Pençe’ Harekatıyla hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamaktayız" diye konuştu.

Ege, Doğu Akdeniz ve KKTC
Ege, Doğu Akdeniz ve KKTC’de hak, alaka ve menfaatleri korurken Libya ile bir mutabakat muhtırası imzaladıklarını ifade eden Bakan Akar, "Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatlarından birisi olan ’Mavi Vatan’ tatbikatı da dahil olmak üzere karada, denizde ve havada icra edilen tatbikatlar ile faaliyetlerimizde bir önceki yıla oranla yüzde 32 artış sağladık. Halen NATO, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yaklaşık 2 bin 500 personel ile 3 kıta ve 21 bölgede faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. 696 modernizasyon ve 105 Ar-Ge projesi ve Cumhurbaşkanımızın sağladığı destekle ordumuzun yüzde 70’lere varan yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü harp, silah, araç ve gereçlerini dağıtmaya devam etmekteyiz" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini artırmak için personel temini, eğitim ve reform niteliğindeki yeni askerlik sistemine kadar önemli çalışmalar yaptık. Bu kapsamda, askerlik hizmetini yeniden düzenledik ve tarihimizde ilk kez ’Yedek Astsubay’lık uygulamasını sisteme dahil ettik. Bedelli askerlik hizmeti uygulamasını sürekli hale getirdik" şeklinde konuştu.

FETÖ ile mücadele
FETÖ ile mücadele kapsamında toplamda 18 bin 636 personeli ihraç ettiklerini belirten Bakan Akar, "15 Temmuz 2016’dan itibaren TSK’ya 80 bin personel temin ettik. FETÖ ile mücadele kapsamında toplam 18 bin 636 personeli ihraç ettik. Ülkemizin hak ve menfaatlerinin tahakkuku için yabancı muhataplarımızla yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda temas gerçekleştirdik. Bu vesileyle, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, medeniyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve asker, sivil tüm mensuplarımızı bir kez daha saygı ve minnetle anar, hayatta olan kahraman gazilerimize şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine şükranlarımı sunarım. Asil milletimizin, sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla tüm faaliyetlerimizi aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletimizin emrinde; ’ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı’ içinde devam ederken karada, denizde ve havada zorlu görevlerini başarıyla yürüten tüm personelimize ve asil milletimize yeni yılda sağlık, esenlik ve başarılar diler. Saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.

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