MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR, ABD SAVUNMA BAKANI MATTİS İLE GÖRÜŞTÜ

ANKARA (DHA) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bugün telefonla görüştüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı İletişim Daire Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede "İki bakan, görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır" denildi.

