Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle yapılan ’güvenli bölge’ görüşmesine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantılar olumlu ve yapıcı geçti" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle yapılan ’güvenli bölge’ görüşmesine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik.
YORUM YAP0
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle yapılan ’güvenli bölge’ görüşmesine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantılar olumlu ve yapıcı geçti" dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum