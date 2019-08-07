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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle yapılan ’güvenli bölge’ görüşmesine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantılar olumlu ve yapıcı geçti" dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:13 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle yapılan ’güvenli bölge’ görüşmesine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle yapılan ’güvenli bölge’ görüşmesine ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahede ettik. Toplantılar olumlu ve yapıcı geçti" dedi.

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