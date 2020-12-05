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Milli Savunma Bakanı Akar: Azerbaycan, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin katkısıyla kurtardı

05.12.2020 22:05 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Akar: Azerbaycan, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin katkısıyla kurtardı

İlk milli helikopter motoru teslim törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı 30 yıldır devam eden Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtarmıştır" ifadesini kullandı.

İlk milli helikopter motoru teslim törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı 30 yıldır devam eden Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtarmıştır" ifadesini kullandı.

TEİ (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) Eskişehir yerleşkesindeki ilk milli helikopter motoru olan TEİ-TS1400'ün teslim programına katılan Akar, şu sözleri sarf etti:

"Türk yapımı silah sistemlerinin etkinliği, yakın zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını işgalden kurtarma mücadelesinde en açık şekilde görülmüştür. Kahraman Azerbaycan ordusu, Tek Vatan Harekatı'nı büyük bir başarıyla icra ederek Karabağ'ı 30 yıldır devam eden Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtarmıştır.

"Bugün tüm dünyada yerli ve milli silah sistemlerimizin harekatın seyrine yönelik belirleyici etkileri konuşulmakta ve dikkatle takip edilmektedir Yaşanan gelişmeler ve coğrafya şartları yerli ve milli savunma sanayinin bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu gösterdi."

Küresel pazarda rekabet edebilecek ürünleri geliştirebilmek için gereken teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin yalnızca işbirliği ile gerçekleştirilebileceğini ifade eden Akar, bu yüzden özel sektörle işbirliğini içeren çeşitli çalışma modellerinin geliştirildiğini aktardı.

Akar, "Bu şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını olabildiğince süratle karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

SİHA'ların rolü vurgulanmıştı

Azerbaycan'ın, Türkiye'den ithal ettiği İHA (insansız hava aracı) ve SİHA'lar (silahlı insansız hava aracı) ile askeri alanda üstünlük elde ettiği öne sürülmüştü.

Ancak ne Azerbaycan ne de Türkiye cephesinde hangi SİHA'ların ya da silahların Azerbaycan'a satıldığı konusunda resmi bir bilgi verilmedi.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar, 9 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona erdi.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durdu ve taraflar pozisyonlarını korudu.

Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış hem de Ermenistan'ın yedi bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu.

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