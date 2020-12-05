Milli Savunma Bakanı Akar: Azerbaycan, Karabağ'ı Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin katkısıyla kurtardı

İlk milli helikopter motoru teslim törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı 30 yıldır devam eden Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtarmıştır" ifadesini kullandı.

TEİ (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) Eskişehir yerleşkesindeki ilk milli helikopter motoru olan TEİ-TS1400'ün teslim programına katılan Akar, şu sözleri sarf etti:

"Türk yapımı silah sistemlerinin etkinliği, yakın zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını işgalden kurtarma mücadelesinde en açık şekilde görülmüştür. Kahraman Azerbaycan ordusu, Tek Vatan Harekatı'nı büyük bir başarıyla icra ederek Karabağ'ı 30 yıldır devam eden Ermenistan işgalinden yerli ve milli silah sistemlerimizin de katkısıyla 44 günde kurtarmıştır.

"Bugün tüm dünyada yerli ve milli silah sistemlerimizin harekatın seyrine yönelik belirleyici etkileri konuşulmakta ve dikkatle takip edilmektedir Yaşanan gelişmeler ve coğrafya şartları yerli ve milli savunma sanayinin bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu gösterdi."