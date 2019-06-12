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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Savunma Bakanları 7. Toplantısına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Azerbaycan’da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Azerbaycan’da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Savunma Bakanları 7. Toplantısı’na katıldı.
Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Savunma Bakanları toplantısı kapsamında Azerbaycan’ın Gebele kentinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ile görüştü.
Görüşmeden sonra Bakan Akar, Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Savunma Bakanları 7. Toplantısı’na iştirak etti. Toplantıda konuşan Akar, "Hem ülkelerimiz için hem de bölge için son derece yararlı olacak, istikrar için barış için huzur için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantının 7’ncisini yapıyoruz. Bu da gerçekten bizim için büyük bir fırsat oluyor. Sarsılmaz bir temel üzerine kurulmuş olan üç ülke arasındaki bu ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaşmış olmasından da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.
Toplantıda Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan arasında, savunma alanında üç taraflı işbirliği modeli, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmeler, bölgede barışın, istikrarın ve iktisadi gelişimin temini konusunda fikir paylaşımı yapıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar toplantı kapsamında Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

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