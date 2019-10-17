Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatımız milli, manevi ve mesleki değerlerimize uygun olarak devam ediyor."

Milli Savunma Bakan\u0131 Akar: "Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131m\u0131z milli, manevi ve mesleki de\u011ferlerimize uygun olarak devam ediyor." Beyin geli\u015fimine \u00f6yle bir etkisi var ki...Adalet Bakan\u0131 G\u00fcl: \u201cHalkbank\u2019la ilgili a\u00e7\u0131lan davan\u0131n hukuki olmaktan ziyade siyasi oldu\u011fu a\u00e7\u0131kt\u0131r\u201dHayat\u0131n\u0131 kaybeden iki eski bakan Orhan Birgit ve Ali Topuz i\u00e7in Kad\u0131k\u00f6y\u2019de t\u00f6ren d\u00fczenlendi