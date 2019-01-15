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Milli Savunma Bakanı Akar Belarus'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 20:28 | Son Güncelleme

  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belarus'un başkenti Minsk'te resmi temaslarda bulundu.  Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın Belarus ziyaretinde Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Savunma Bakanı Korgeneral Andrey Ravkov ile görüştüğü kaydedildi.  Bakan Akar, temasları kapsamında ilk olarak Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Bağımsızlık Sarayında bir araya geldi   Burada bir açıklama yapan Akar, Türkiye ve Belarus arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan bahsederek, "İki ülke Cumhurbaşkanlarının destekleriyle yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınacaktır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belarus'un başkenti Minsk'te resmi temaslarda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın Belarus ziyaretinde Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Savunma Bakanı Korgeneral Andrey Ravkov ile görüştüğü kaydedildi.
Bakan Akar, temasları kapsamında ilk olarak Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Bağımsızlık Sarayında bir araya geldi Burada bir açıklama yapan Akar, Türkiye ve Belarus arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan bahsederek, "İki ülke Cumhurbaşkanlarının destekleriyle yapılan çalışmalardan olumlu sonuçlar alınacaktır. Türkiye ve Belarus arasında hem askeri eğitim işbirliği hem de savunma sanayi konularında mevcut çalışmaların gelecek dönemde de olumlu somut sonuçlar vereceğine ve önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin daha çok gelişeceğine inanıyoruz" diye konuştu.
SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanı Akar, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüşmesinin ardından, Belarus Savunma Bakanı Korgeneral Andrey Ravkov tarafından tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Bakan Akar, Belaruslu mevkidaşına misavirperverliği için teşekkür ederek şunları söyledi, "İlk defa ziyaret ettiğim Belarus’ta gösterilen ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Türkiye ve Belarus arasında dostane ilişkiler var, ülkelerimiz arasında sadece askeri ve savunma alanında değil, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer tüm alanlardaki ilişkilerde de sağlanan ivmeden memnuniyet duyuyoruz."
Belarus Savunma Bakanı Korgeneral Ravkov ise Akar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu ziyaret iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğine ivme kazandıracak" dedi.

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ANKARA,(DHA)

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