Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de

BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ile NATO Daimi Temsilciliği ve Türk Askeri Temsilciliği (TMR) Başkanlığını ziyaret etti.
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Daimi Temsilcisi Mehmet Fatih Ceylan, TMR Başkanı Korgeneral Nihat Kökmen ve öteki ilgililer tarafından karşılandı.
İlk olarak Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Gümrükçü ile görüşen Bakan Akar, daha sonra NATO Karargahı'na geçti. Akar, burada NATO Daimi Temsilciliği ve TMR Başkanlığını ziyaret etti.
ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar
Hindistan'da tecavüz vahşeti! Ağaca astılar
MHP'li eski ilçe başkanı öldürüldü
Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi
Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'
İnternet ne kadar riskli? Kaspersky Lab uzmanlarından 'tehlike' uyarısı geldi...
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum