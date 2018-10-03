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Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 18:22 | Son Güncelleme

Akar, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ile NATO Daimi Temsilciliği ve Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti

BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ile NATO Daimi Temsilciliği ve Türk Askeri Temsilciliği (TMR) Başkanlığını ziyaret etti.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Daimi Temsilcisi Mehmet Fatih Ceylan, TMR Başkanı Korgeneral Nihat Kökmen ve öteki ilgililer tarafından karşılandı.

İlk olarak Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Gümrükçü ile görüşen Bakan Akar, daha sonra NATO Karargahı'na geçti. Akar, burada NATO Daimi Temsilciliği ve TMR Başkanlığını ziyaret etti.

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bürüksel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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