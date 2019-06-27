HABER

Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 12:34 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Halid ve Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile görüştü, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumuna katıldı

BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan ve Avusturya Savunma bakanları ile ayrı ayrı görüştü, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumuna katıldı.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumuna katılmak üzere NATO Karargahı’na geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğindeki Afganistan’daki çerçeve ülkeler ve İngiltere katılımlı kararlı destek misyonu konulu çalışma kahvaltısına katılan Akar, daha sonra ittifakın savunma ve caydırıcılık yapısının uygulanması ile külfet paylaşımı konulu oturumunda bulundu.

Oturumun ardından Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Halid ile görüşen Bakan Akar, ardından Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile bir araya geldi.
Bakan Akar daha sonra toplantıya katılan bakanlarla "aile fotoğrafı" çekimine katıldı.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Yaralı motosiklet sürücüsünü güneşten böyle koruduYaralı motosiklet sürücüsünü güneşten böyle korudu
Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldıRejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Halid Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun’da teröristlerin itiraflarının ardından PKK'ya ait depo bulundu

Giresun’da teröristlerin itiraflarından sonra bulundu!

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

AK Partili isimden yeni yargı paketi yorumu: İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız

Yeni yargı paketi yolda! Dikkat çeken ifade özgürlüğü ayrtıntısı

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

Sokak ortasında pompalıyla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Sokak ortasında pompalıyla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet

700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.