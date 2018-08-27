HABER

Milli Savunma Bakanı Akar: Bu terör bitecek 

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2018 21:31 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Teğmen Celal Dağlı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Nursima KESKİN-Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Teğmen Celal Dağlı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Bakan Akar, "Bu terör bitecek. Devletimizin desteğiyle bu terör bitecek. ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi’ düşüncesiyle mücadelemizi eksiksiz sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte 21 Ağustos 2018 tarihinde Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve 25 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın (25) Ankara'daki ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Akar ve Orgeneral Güler ile kuvvet komutanları şehidin evinin önüne kurulan taziye çadırında baba Mahmut, kardeşi Ensar Dağlı’ya başsağlığı dileklerini iletti. Kuran'ı Kerim okunmasının ardından taziye çadırında dua edildi. Hulusi Akar, Yaşar Güler ve kuvvet komutanları daha sonra şehidin annesi Aysel Dağlı'ya taziyelerini bildirdi.

'BU TERÖR BİTECEK'

Bakan Akar, taziye çadırında yaptığı konuşmada terörün biteceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz burada silahlı kuvvetler mensupları olarak vazifemizi yaparken aynı zamanda peygamber ocağı olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girerken 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' diye yola çıktık. Allah kimimize bu şehitliği nasip etti, kimimiz de görevlerine devam ediyor. Celal kardeşimiz görevini büyük bir asaletle yerine getirirken hainlerin saldırısıyla şehitlik mertebesine ulaştı. Mekanı cennet olsun. Görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu terör bitecek. Terörün bitmesi için devletin güçleriyle hepsiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, korucularımız, jandarmamız polisimiz tepelerde karlarda kışlarda geceleri gündüzleri büyük mücadele verecek. Devletimizin desteğiyle bu terör bitecek. Bunun bitmesi için elimizde gelen her türlü gayreti gösterdik, göstereceğiz.

‘Ölürsek şehit kalırsak gazi’ düşüncesiyle mücadelemizi eksiksiz sürdürmeye devam edeceğiz."

PARTNERKim, kimseyi dinlemedi! Yok böyle bikini...Kim, kimseyi dinlemedi! Yok böyle bikini...
Rum sözcüden Kıbrıslı Türklere 'bizimle olun' çağrısıRum sözcüden Kıbrıslı Türklere 'bizimle olun' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'CHP-HDP ittifakı' iddialarına yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan 'CHP-HDP ittifakı' iddialarına yanıt

CHP'li Öztrak: Yarın kriz masasını toplayacağız

CHP'li Öztrak: Yarın kriz masasını toplayacağız

Mustafa Sarıgül: ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar kabul edilemez

Mustafa Sarıgül: ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar kabul edilemez

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.