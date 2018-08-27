MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: BU TERÖR BİTECEK 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ile birlikte 21 Ağustos 2018 tarihinde Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve 25 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın (25) Ankara'daki ailesinin evine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Akar ve Orgeneral Güler ile kuvvet komutanları şehidin evinin önüne kurulan taziye çadırında baba Mahmut, kardeşi Ensar Dağlı’ya başsağlığı dileklerini iletti. Kuran'ı Kerim okunmasının ardından taziye çadırında dua edildi. Hulusi Akar, Yaşar Güler ve kuvvet komutanları daha sonra şehidin annesi Aysel Dağlı'ya taziyelerini bildirdi.

'BU TERÖR BİTECEK'

Bakan Akar, taziye çadırında yaptığı konuşmada terörün biteceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz burada silahlı kuvvetler mensupları olarak vazifemizi yaparken aynı zamanda peygamber ocağı olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girerken 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' diye yola çıktık. Allah kimimize bu şehitliği nasip etti, kimimiz de görevlerine devam ediyor. Celal kardeşimiz görevini büyük bir asaletle yerine getirirken hainlerin saldırısıyla şehitlik mertebesine ulaştı. Mekanı cennet olsun. Görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu terör bitecek. Terörün bitmesi için devletin güçleriyle hepsiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, korucularımız, jandarmamız polisimiz tepelerde karlarda kışlarda geceleri gündüzleri büyük mücadele verecek. Devletimizin desteğiyle bu terör bitecek. Bunun bitmesi için elimizde gelen her türlü gayreti gösterdik, göstereceğiz. ‘Ölürsek şehit kalırsak gazi’ düşüncesiyle mücadelemizi eksiksiz sürdürmeye devam edeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hulusi Akar’ın gelişi

-Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in gelişi

-Aileye taziye verilmesi

-Baba ile konuşulması

-Taziye çadırından detay

-Kuran okunması

-Dua edilmesi

-Hulusi Akar’ın konuşması

Haber-Kamera:Nursima KESKİN-Gökhan CEYLAN/ANKARA ,(DHA)

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