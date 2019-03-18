Milli Savunma Bakanı Akar Çanakkale'de

ÇANAKKALE (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine ilişkin, "Hiç merak etmeyin bunlarla ilgili bütün planlar yapıldı. Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktif ve talimatıyla TSK, inşallah bundan önce olduğu gibi yine bu asil milletin yüzünü karartmayacak, verilen görevi alnının akıyla yerine getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü törenlerine katılmak üzere geldiği kentte üniversite öğrencileri ile şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Valilik tarafından düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle buluşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin muvazzafı, emeklileri, şehit yakınları ve gazileriyle büyük bir aile olduğunu belirterek "Şehitlerimiz, gazilerimiz bizlerin vatan toprağı ile bağını sağlayan en önemli köklerdir" diye konuştu.

Onların hatıralarının yaşatılmasının boyunlarının borcu olduğunu söyleyen Akar, şehit ve gazilerin kahramanlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ve onların tarihteki yerlerini altın harflerle alacağını bildirdi.

Bakan Akar, şehitlerin sayesinde egemen, bağımsız, birlik ve beraberlik içinde yaşanıldığını belirterek yapılan fedakarlıkların asla unutulmadığını ve unutulmayacağını vurguladı.