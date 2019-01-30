IHAAW114618-SIY/01-01-2019

- Milli Savunma Bakanı Akar, "DEAŞ mücadelesinde TSK bir görev, sorumluluk almış, vazife üstlenmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde etkili bir şekilde yerine getireceğiz" dedi.

01.01.2019 11:46:18 TSI

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