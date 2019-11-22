Milli Savunma Bakanı Akar: "Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesi girişimlerini kesinlikle kabul etmeyiz."

Milli Savunma Bakan\u0131 Akar: "Do\u011fu Akdeniz\u2019deki do\u011fal kaynaklar\u0131n \u00fclkemiz ve Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti d\u0131\u015flanarak adeta gasp edilmesi giri\u015fimlerini kesinlikle kabul etmeyiz." 'Beni tan\u0131yorlar' deyip soyunmaya ba\u015flad\u0131! \u015ea\u015fk\u0131na \u00e7eviren anlarCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan Burundi B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Bikebako\u2019yu kabul ettiK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: "Yurt sorununu 1 y\u0131lda \u00e7\u00f6zece\u011fiz"