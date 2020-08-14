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Milli Savunma Bakanı Akar, Donanma Komutanlığı’nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden, askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Donanma Komutanlığı’nda

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığı’na geldi. Bakan Akar, Donanma Komutanlığı’na gelişinde askeri törenle karşılandı. Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

(DHA)

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