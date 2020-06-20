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Milli Savunma Bakanı Akar Fransa'dan gelen açıklamaları yalanladı

20.06.2020 20:14 | Son Güncelleme

Hulusi Akar, Fransa'nın Akdeniz'de NATO misyonu çerçevesinde görev yapan fırkateyninin Türk gemileri tarafından taciz edildiği açıklamalarının "gerçek dışı olduğunu" söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar Fransa'dan gelen açıklamaları yalanladı

Hulusi Akar, Fransa'nın Akdeniz'de NATO misyonu çerçevesinde görev yapan fırkateyninin Türk gemileri tarafından taciz edildiği açıklamalarının "gerçek dışı olduğunu" söyledi.

Fransa, Akdeniz'de NATO misyonu çerçevesinde görev yapan Courbet isimli firkateyninin Tanzanya bandıralı bir gemiyi Libya'ya silah taşıdığı şüphesiyle denetlemek istediğini ve bunun üzerine bu araca eşlik eden Türk gemileri tarafından taciz edildiğini öne sürmüş; Türkiye'yi NATO'ya şikayet etmişti.

Telekonferans yöntemiyle yapılan ve iki gün süren NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından Anadolu Ajansı'na konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa'dan gelen açıklamaları yalanladı:

"Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Bilakis başlangıçtan itibaren dostane, yapıcı, işbirliğine açık, destekleyici bir tutum içinde olan Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, söz konusu gemiye Fransızların talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlamıştır."

Bu açıklamaların kanıtı niteliğindeki bilgi ve belgelerin NATO müttefikleriyle paylaşıldığını belirten Akar, şöyle devam etti:

"Bazı müttefiklerimizden siyasi amaçlarına hizmet edecek şekilde suni gündem yaratmak yerine mevcut usul ve esaslar çerçevesinde ittifakın dayanışma ruhuna uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Biz daima diyalog ve koordinasyondan yanayız. Ayrıca NATO yetkililerinin denizcilerimizin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı yaklaşımından dolayı da teşekkür ettiklerini de hatırlatmak isterim. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev ve yükümlülüklerinin bilincinde hareket etmiş ve etmektedir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce konuyla ilgili "Burada bizim gemilerimizi Libya'ya bir şey mi götürüyor diye yoklamaya çalışıyorlar. Bizim de orada gemilerimiz var. Sen NATO müttefikine böyle davranırsan karşılığını alırsın" açıklaması yapmıştı.

Akdeniz'de ne oldu, taraflar ne dedi?

Doğu Akdeniz

Fransa'nın açıklamalarına göre, Akdeniz'de NATO misyonu çerçevesinde görev yapan Courbet isimli firkateyn, Tanzanya bandıralı bir gemiyi ambargoyu delerek, Libya'ya silah taşıdığı şüphesiyle denetlemek istiyordu.

Fransızlar Courbet'nin bunun üzerine bu gemiye eşlik eden Türk gemileri tarafından taciz edildiğini, Türk savaş gemilerinin Courbet'ye üç kez radar kilitlediğini belirtti.

Fransa, bu davranışları "aşırı agresif" olarak tanımlayıp, Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransa Senatosu'na yaptığı açıklamada, bunu "aşırı derecede ciddi bir olay" olarak nitelendirdi.

Parly, "Bu mutlaka gündeme getirilmesi gereken aşırı derecede ciddi bir olaydır ve müttefiklerimiz de kaygılarımızı paylaşıyor. İttifak içerisinde yaşananlara ayna tutulması gerekiyor" dedi.

Türk yetkililer, bu hafta içerisinde yabancı haber ajanslarına yaptıkları açıklamalarda, Fransa'nın iddialarını "mesnetsiz" olarak nitelendirmişti.

NATO, bu gelişmeler üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoteltenberg, iki gün süren savunma bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yaşananların net bir şekilde ortaya çıkarılması için soruşturma başlattıklarını belirtti.

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