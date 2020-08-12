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Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kuvvet Komutanları Azerbaycan’a gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 19:24 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Azerbaycan’a gitti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kuvvet Komutanları Azerbaycan’a gitti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan’a gitti.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Azerbaycan’daki programları kapsamında, yarın yapılacak Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’nın seçkin gözlemci gününe katılacak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek. (İHA)


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