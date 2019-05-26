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Milli Savunma Bakanı Akar Gürcistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 15:03 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ile ayrı ayrı görüştü

TİFLİS (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ve Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ile ayrı ayrı görüştü.

Akar, Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere geldiği Tiflis'te resmi ziyaretlerde de bulundu.

Özgürlük Meydanı'ndaki törenin ardından Başbakanlığa geçen Bakan Akar, Başbakan Bakhtadze ile bir araya geldi.

Akar'ın bir sonraki durağı ise Gürcistan Savunma Bakanlığı oldu.
Bakanlığa gelişinde Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria tarafından karşılanan Akar için askeri tören düzenlendi.

Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çaldığı törende Akar, tören kıtasını selamladı.
Törenin ardından Bakan Akar ve İzoria heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki işbirliği ile bölgesel güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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