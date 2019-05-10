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Milli Savunma Bakanı Akar Hatay’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 19:16 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, Kırıkhan ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti - Akar: "İnşallah bu asil milleti terör belasından kurtaracağız. Bu güzel vatanımıza huzuru ve barışı hakim kılacağız"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İnşallah bu asil milleti terör belasından kurtaracağız. Bu güzel vatanımıza huzuru ve barışı hakim kılacağız." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker’in, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Özyörük Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, azim ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Şehidin teröristlerle göğüs göğüse çarpışarak şehit olduğunu belirten Akar, şöyle devam etti:

“Şehitlerimizin hiç birinin kanı yerde kalmadı şimdiye kadar ve bundan sonra da kalmayacak. İnşallah bu asil milleti terör belasından kurtaracağız. Bu güzel vatanımıza huzuru ve barışı hakim kılacağız. Yurt içinde terörist PKK var, yurt dışında PKK ve onun türevleri, YPG gibi, adı ne olursa olsun amacımız bunlarla mücadele. Bizim amacımız ve maksadımız, terörle ve teröristlerle mücadele. Onun dışında bizim Kürt kardeşlerimizle veya her kim varsa, biz et ve tırnak gibiyiz. 82 milyonun huzur ve güvenliği için elimizden gelen gayreti gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz.”

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hatay Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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