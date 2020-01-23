Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib’de dün gece de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerine kaçmak için çabalıyor."

Milli Savunma Bakan\u0131 Akar: "\u0130dlib\u2019de d\u00fcn gece de yo\u011fun hava sald\u0131r\u0131lar\u0131 sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak i\u00e7in Zeytin Dal\u0131 ve F\u0131rat Kalkan\u0131 harekat b\u00f6lgelerine ka\u00e7mak i\u00e7in \u00e7abal\u0131yor."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER MasterChef G\u00fczide 7 milyonluk villas\u0131n\u0131 satt\u0131 bak\u0131n nereye ta\u015f\u0131nd\u0131Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Macron, Filistin Devlet Ba\u015fkan\u0131 Abbas ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcBakan Turhan:\u00a0Bu y\u0131l, Sivas'a kadar Ankara'y\u0131 y\u00fcksek h\u0131zl\u0131 trenle ba\u011flayaca\u011f\u0131z (2)