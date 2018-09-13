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Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de herhangi bir askeri operasyon, zaten problemli olan bölgeyi bir felakete sürükler."

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:45 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de herhangi bir askeri operasyon, zaten problemli olan bölgeyi bir felakete sürükler."


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Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib uyarısı: Felaket sürüklerMilli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib uyarısı: Felaket sürükler
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