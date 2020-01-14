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Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz alanda. Biz bunu sonuna kadar destekliyoruz."
Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz alanda. Biz bunu sonuna kadar destekliyoruz."
POLİTİKA
HABERLERİ
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14.01.2020 12:08 |
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Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de ve Libya'daki ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını görüyoruz alanda. Biz bunu sonuna kadar destekliyoruz."