Milli Savunma Bakanı Akar ile Genelkurmay Başkanı Güler Beştepe'de 

ANKARA (DHA) - CUMHURBA\u015eKANI Recep Tayyip Erdo\u011fan, Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar ile Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Orgeneral Ya\u015far G\u00fcler'i birlikte, kabul etti.M\u00fcze bah\u00e7esine u\u00e7tu! Bin 800 y\u0131ll\u0131k tarihi eser parampar\u00e7a oldu\u0130Y\u0130 Partili Pa\u00e7ac\u0131: CHP ile 6 b\u00fcy\u00fck\u015fehir i\u00e7in daha g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyoruzY\u0131ld\u0131r\u0131m, Singapur'un Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi A Selverajah'\u0131 kabul etti\u00a0
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