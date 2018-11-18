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Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan ile görüştü 

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 20:08 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu kapsamında  Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Bakanı Rustem Berisha ve Moldova Savunma Bakanı Eugenie Sturza ile birer görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan ile görüştü 

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu kapsamında Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Bakanı Rustem Berisha ve Moldova Savunma Bakanı Eugenie Sturza ile birer görüşme gerçekleştirdi. Bakan Akar, ayrıca ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'u da kabul etmiştir. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'la olan görüşmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "Bakan Akar tarafından muhatabına, ABD'nin PKK'dan hiç bir farkı olmayan terör örgütü YPG ile olan işbirliğinden duyulan rahatsızlık ile bu işbirliğinin sonlandırılması konusundaki beklentimiz tekraren ifade edilmiştir" denildi.

(FOTOĞRAF)

Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan ile görüştü

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