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Milli Savunma Bakanı Akar Kayseri'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

Bakan Hulusi Akar, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığını ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Akar, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığını ziyaret etti.

Komutanlıkta incelemelerde bulunmasının ardından ailesiyle yapımına destek verdikleri Kayseri Şehir Mezarlığı'ndaki camiyi gezen Akar, kendisine eşlik eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'ten bilgi aldı. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da bulundu.

Bakan Akar, daha sonra anne ve babasının Kayseri Şehir Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret edip dua okudu.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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