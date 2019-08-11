Milli Savunma Bakanı Akar: “Kıbrıs 82 milyonun milli davası”

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığında vatandaşlarla bayramlaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kıbrıs 82 milyonun milli davası" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği KKTC’de halkla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından konuşan Akar, “44-45 sene önce görev yaptığımız yerlerde tekrar sizlerle beraber olmak Kıbrıs’ımızın son derece geliştiğini son derece yeniliklerle dolu olduğunu görmek, bizleri son derece mutlu etti. Takriben 3-4 günden burada yaptığımız ziyaretlerde çok güzel şeyler dinledik de gördük. Bu nedenle, bugüne kadar yapılan faaliyetler sonucunda elde edilen başarılardan ne kadar gurur duysak ve gurur duysanız azdır” dedi.

Bayramların muhabbeti pekiştirmek için bir fırsat olduğuna değinen Bakan Akar, “Ve çok şükür bugün bayrama ulaştık, dostluk için kardeşlik için ve birlik beraberliğimizi tazelemek için birbirimize olan sevgimizi saygımızı bir kez daha yinelemek için daha da güçlü hale getirmek için bayramlar bildiğin gibi bir vesile. Ben de bu vesileyle şahsım ve Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları adına herkesin bayramını kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

“1974 ruhu aynı ile vaki”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatanı korumak için birçok bölgede mücadele verdiğini söyleyen Milli Savunma Bakanı Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bildiğiniz gibi Doğu Anadolu’da Güneydoğu Anadolu’da Irak ve Suriye’nin kuzeyinde çeşitli operasyonlar yapmak suretiyle terörle mücadelenin devam ediyor. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirince kadar ve asil milletimizin terör belasından kurtulunca ya kadar bu mücadele aralıksız devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim Türkiye olarak bir tarafta 780 bin kilometre karelik vatan toprağı olarak diğer tarafta 462 bin kilometrelik mavi Vatan Ege Doğu Akdeniz ve Kıbrıs. Kıbrıs bizim milli davamız 82 milyonun milli davası bu konuda Kıbrıslı kardeşlerimizi rahatı huzuru güvenliği için siyasal eşitliği ve güvenliği için ne yapmak gerekiyorsa dün yaptık, bugün de aynı şekilde yapmaya hazırız, 1974 ruhu aynı ile vaki. Bugün de aynı duygu ve düşüncelerle Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl ki ana vatanda nasıl ki mavi vatanda ve bunların semalarında ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı içinde vatanın ve milletin muhafızlığını yapıyor ise aynı şekilde KKTC’nin ayrılmaz asil Türk milletinden ayrılmaz. Biz bunlara bir bütün halinde yaklaşıyoruz ve bir bütün halinde bu görevlerimizi kucaklıyoruz" şeklinde konuştu.