Milli Savunma Bakanı Akar: “Kıbrıs bizim için çok önemli, hayati bir konu”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Akar, “Kıbrıs bizim için çok önemli, hayati bir konu” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bir araya geldi. “Bizim Kıbrıs Türk halkıyla kader birliğimiz var”

Milli Savunma Bakanı Akar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın milli dava olduğunu vurgulayarak, “Bizim Kıbrıs Türk halkıyla kader birliğimiz var” dedi. Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türk halkının hem siyasi eşitliğinin, hem de güvenliğinin kendileri için hayati ve vazgeçilmez bir konu olduğuna vurgu yapan Akar, bu temelde hiçbir modeli dışlamadıklarını, hiçbir modeli de dayatmadıklarını, bu konuda sonuç odaklı çalışmaya gayret gösterdiklerini, müzakerelerin sonuç odaklı olması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

“Kıbrıs bizim için çok önemli, hayati bir konu”

Sırf müzakere olsun diye yeni süreçler başlatmanın taraflara bir yararı olmadığını da düşündüklerini dile getiren Bakan Akar, “Kıbrıs bizim için çok önemli, hayati bir konu. 82 milyon, Kıbrıs’ın ayağına diken batsa bundan rahatsız oldur. Gül atsa, çiçek atsa bundan son derece mutlu olur” diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu konuda her zaman Kıbrıs Türkü’nü düşünerek hareket ettiğini belirten Akar, bugüne kadar ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Gece gündüz demeden Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını, bundan sonra da aynı şekilde yanında olmaya devam edeceklerine dikkat çeken Akar, siyasi eşitlik ve güvenlik konusunda da yapılması gereken neyse Cumhurbaşkanı Akıncı’nın liderliğinde bunu başaracaklarına inandığını aktardı. “Biz barış, uzlaşma, dostluk istiyoruz”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, Akar ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz barış, uzlaşma, dostluk istiyoruz. Barış içinde hep birlikte kalkınmak istiyoruz. Bu adada iki toplum olarak, bu güzel coğrafyada tarihten gelen bir geçmişimiz var. Türk ve Yunan halkalarının dost olduğu dönemler de çok var. İllaki tarihimiz hep kavgayla, zorluklarla geçmedi. Bir Atatürk-Venizelos dönemi var” şeklinde konuştu.