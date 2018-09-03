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Milli Savunma Bakanı Akar Kırgızistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:54 | Son Güncelleme

Bakan Hulusi Akar, Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rayimberdi Duyşenbiyev ile görüştü - Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Duyşenbiyev: "Türkiye Cumhuriyeti ülkemizin güvenilir ve sadık bir ortağıdır"

BİŞKEK (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Rayimberdi Duyşenbiyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan'daki temaslarına eşlik eden Bakan Akar'ın, Tuğgeneral Duyşenbiyev ile görüşmesine ilişkin Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığı Basın Merkezinden yazılı bir açıklama yapıldı.

İki ülke arasındaki savunma teşkilatıları ve askeri eğitim işbirliği konularının ele alındığı belirtilen açıklamada, Duyşenbiyev'in görüşmeye yönelik ifadelerine yer verildi.

"Türkiye Cumhuriyeti, Kırgızistan'ın güvenilir ve sadık bir ortağıdır." diyen Duyşenbiyev, iki ülke arasında ortak tarihsel ve kültürel bağlara dayanan güçlü, dostane ve kardeşçe ilişkilerin kurulduğunu vurguladı.

Kırgızistan Silahlı Kuvvetlerine verdiği desteklerden ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Duyşenbiyev, "Türk askeri eğitim kurumlarında eğitim görmüş subaylar, Ulusal Silahlı Kuvvetlerin inşasına büyük katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Duyşenbiyev Türkiye'nin, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilanından bugüne dek, Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'ne araçlar, iletişim ve haberleşme aletleri ile tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin askeri alanda Kırgızistan'a verdiği desteklerin iki ülke arasındaki dostluk bağların güçlü örneğini teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

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Hulusi Akar Kırgızistan Kırgızistan Genelkurmay Başkanı

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