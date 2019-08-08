Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Görüşmede konuşma yapan Akar, Türkiye’nin Kıbrıs Türkünün yanında olduğunu vurguladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC’de çeşitli gelişmeler yaşandığını söyleyerek bunları yakından takip ettiklerini söyledi. Akar, garantör ülke olan Türkiye için Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliğinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

"Kıbrıs’ta oldubittiye müsaade yok"

Akar, müzakere konusunda bir dayatma ve dışlamalarının olmadığını ancak yeni bir çalışma yapılıyor diye sonucu olmayan süreçlerin hiçbir tarafa yararlı olmadığını değerlendirdiklerini belirtti. Garantör ülke Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak barıştan yana olduklarını ve iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olunmasını istediklerini kaydeden Akar, hiçbir oldubittiye de müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Kıbrıs’ın milli dava olduğunu ve Kıbrıs Türkleriyle kardeşliklerinin kader birliği olduğunu anlatan Akar, dilek ve temennilerinin uluslar arası hukuk çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının haklarının verilmesi olduğuna işaret etti.