Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Özersoy ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü. Görüşme’de Kıbrıs meselesinde Türkiye’nin rolüne vurgu yapan Akar, “Türkiye garantörlük hak ve sorumluluklarını dün neyse bugün de aynı ciddiyetle, aynı şiddetle uygulamaya hazırdır. Geçmişte oldu, bugün bitti şeklinde ya da birtakım sulandırıcı sözlerle, şunlarla bunlarla bu gerçek değiştirilemez” dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Akar, kendilerine gösterilen ev sahipliğinden mutlu olduklarını söyleyerek, Özersay’a teşekkür etti. Yenilenen Cengiz Topel Anıtı’nın açılış töreni ile Erenköy’deki anma töreninde Kıbrıslı Türklerle beraber olduklarını, bunun mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirten Akar, “Bu gün önemli bir anı olarak hatırlarımızda kalacak” dedi.

“İmkan ve kabiliyetimiz de yeterli”

KKTC’de gördükleri yatırımların da kendilerini sevindirdiğini söyleyen Akar, Türkiye’nin garantörlükten doğan hak ve sorumlulukları olduğunu, bunu yerine getirmeye kararlı ve hazır olduklarını belirterek, “Bu konuda imkan ve kabiliyetimiz de yeterli. Türkiye garantörlük hak ve sorumluluklarını dün neyse bugün de aynı ciddiyetle, aynı şiddetle uygulamaya hazırdır. Geçmişte oldu, bugün bitti şeklinde ya da birtakım sulandırıcı sözlerle, şunlarla bunlarla bu gerçek değiştirilemez” şeklinde konuştu. “KKTC halkının siyasi eşitliği ve güvenliği bizim için vazgeçilmez”

Akar, Kıbrıslı Türklerin rahatlarının, huzur ve güvenlerinin kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, “KKTC halkının siyasi eşitliği ve güvenliği bizim için vazgeçilmez. Bu konuda hiçbir taviz verilemez, bu konu eğilip bükülemez. Müzakere yapmış olmak için yeni süreçlerin başlatılmasının taraflara yarar getirmediğini biliyoruz, görüyoruz ve kabul ediyoruz. Bu da mutlaka değerlendirilmeli. Türkiye’nin Kıbrıs’ta bulunacak çözüm modeli konusunda dayatması yok. Herhangi bir modeli de dışlamıyoruz” şeklinde konuştu. Akar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hak ve sorumluluklarını uygulamaya dün olduğu gibi bugün de hazır olduğunu kaydetti.