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Milli Savunma Bakanı Akar komutanlarla toplantı düzenledi

28.11.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Akar komutanlarla toplantı düzenledi

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi. (DHA)

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