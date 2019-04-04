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Milli Savunma Bakanı Akar, Kosovalı mevkidaşı Berişa ile heyetlerarası görüşmeye katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosovalı mevkidaşı Rüstem Berişa ile heyetlerarası toplantıya katıldı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Rüstem Berişa ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kosovalı mevkidaşı Rüstem Berişa ile heyetlerarası toplantıya katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Rüstem Berişa ile bir araya geldi. Kosova Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Akar, bando tarafından iki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı.
Törenin ardından başbaşa görüşen iki bakan daha sonra, heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Ziyareti için Bakan Akar’a teşekkür eden Berişa, Türkiye ve Kosova arasındaki dostluğa dikkat çekti. Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Berişa, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da artmasına yönelik temennisini dile getirdi.
Milli Savunma Bakanı Akar ise iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine işaret etti. Karşılıklı ziyaretlerin zaten iyi olan ilişkileri daha da geliştireceğine yönelik inancını dile getiren Bakan Akar, askeri, siyasi ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliğinin artarak devam etmesinin gerekli olduğunu söyledi. FETÖ ile mücadelenin önemine de değinen Bakan Akar, “Aramızdaki FETÖ engelini süratle kaldıralım. Bundan bir an önce kurtulmalıyız” diye konuştu.

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