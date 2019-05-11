Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığında Mehmetçik ile birlikte iftar yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerinde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Hatay’dan Ankara’ya döndü.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına giden Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar burada iftarı Mehmetçik ile birlikte yaptı. İftara Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Muhsin Dere de katıldı.