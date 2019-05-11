HABER

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 00:12 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığında Mehmetçik ile birlikte iftar yaptı.Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerinde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Hatay’dan Ankara’ya döndü.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına giden Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar burada iftarı Mehmetçik ile birlikte yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığında Mehmetçik ile birlikte iftar yaptı.
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır birliklerinde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerin ardından Hatay’dan Ankara’ya döndü.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına giden Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar burada iftarı Mehmetçik ile birlikte yaptı. İftara Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Muhsin Dere de katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar, Mehmetçikle iftar yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ı canlandırdı, tek tek anlattı

Ekrem İmamoğlu 31 Mart'ı canlandırdı, tek tek anlattı

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

O paralar vatandaşa iade edilecek

O paralar vatandaşa iade edilecek

AK Parti'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama

AK Parti'den İmamoğlu'na destek veren sanatçılarla ilgili açıklama

YSK'dan 23 Haziran seçimi kararı: İlk kez siyasi partilere verilecek

YSK'dan 23 Haziran seçimi kararı: İlk kez siyasi partilere verilecek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a saldırı

Yeniçağ yazarı Demirağ'a saldırı!

Maltepe’de reklam atölyesinde yangın

Maltepe’de korkutan yangın

Dışişleri'nden Fransa'daki "Türk okulu" iddialarına yanıt

Fransa'daki "Türk okulu" iddialarına yanıt

Muğla'da 3.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da deprem! 3.3 şiddetinde sallandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

'Sarallar' operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

Son dakika: Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.