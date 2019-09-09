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Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:53 | Son Güncelleme

SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hayatını kaybeden halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğu (71) için Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hayatını kaybeden halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğu (71) için Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti Milletvekilli Hacı Özkan ile Maraşlıoğlu Ailesi ve yakınlarının katıldığı törende Bakan Akar, Maraşlıoğlu’nun tabutuna uzun süre omuz verdi. 3 çocuk babası Maraşlıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Mezitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (2)Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (2)Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (2)Milli Savunma Bakanı Akar, Mersin'de (2)

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