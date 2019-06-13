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Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 18:51 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bir araya geldi. Bakan Akar, yeni askerlik yasasına yönelik olarak gruplarla görüştüklerini, grupların sorularını cevapladıklarını söyleyerek, “Bu yasanın mükemmel şekilde çıkması için gayret gösteriyoruz” dedi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise kanun teklifini desteklediklerini belirterek, Bakan’a teşekkür etti. Akçay, tarih ile ilgili soruya askerlik kanununu önemine değindi.

Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü

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