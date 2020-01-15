Milli Savunma Bakanı Akar: ”(Moskova’da Türkiye ve Suriye istihbarat başkanlarının görüşmesi) Yetkili kişiler, kurumlar ülkemizin, milletimizin güvenliği için gerekli olan yapacaktır.”

Milli Savunma Bakan\u0131 Akar: \u201d(Moskova\u2019da T\u00fcrkiye ve Suriye istihbarat ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fc\u015fmesi) Yetkili ki\u015filer, kurumlar \u00fclkemizin, milletimizin g\u00fcvenli\u011fi i\u00e7in gerekli olan yapacakt\u0131r.\u201dG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u015eantajlara dayanamad\u0131! \u00dcnl\u00fc isimden bomba itirafT\u00fcrkiye ve Suriye istihbarat\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmesiyle ilgili a\u00e7\u0131klamaBakan G\u00fcl: Elektronik tebligat\u0131n yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 hedefliyoruz