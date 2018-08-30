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Milli Savunma Bakanı Akar: "(Münbiç) Yavaş da olsa ilerleme oluyor. Muhataplarımıza YPG/PKK'nın bölgeyi terk etmesi konusunu sürekli hatırlatıyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 10:10 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Münbiç) Yavaş da olsa ilerleme oluyor. Muhataplarımıza YPG/PKK'nın bölgeyi terk etmesi konusunu sürekli hatırlatıyoruz."


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