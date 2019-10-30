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Milli Savunma Bakanı Akar: “Müttefiklik ruhuna son derece aykırı bir şey"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 13:02 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisinde dün kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" yasa tasarısına ilişkin, “Müttefiklik ruhuna, ittifaklık gereği çalışmalarımıza beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisinde dün kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" yasa tasarısına ilişkin, “Müttefiklik ruhuna, ittifaklık gereği çalışmalarımıza beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların kongrenin kararından döndüreceklerine, kongrenin yanlış yoldan gitmesini engelleyeceklerine inanıyorum” dedi.
Bakan Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, ABD Temsilciler Meclisinde dün onaylanan sözde "Ermeni soykırımı" yasa tasarısına ilişkin, “Biz burada ülkemizin bulutlarını, halkımızın güvenliğini sağlamaya çalışırken, diğer taraftan Suriye’nin kuzeyinde gerekli güvenli bölgeyi oluşturmak suretiyle Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına güvenli ve gönüllülük esasına göre sağlanıyor. Bizim yapmakta olduğumuz faaliyetler esasında DEAŞ başta olmak üzere YPG/PKK/PYD, ne kadar terör örgütü varsa mücadelemizi sürdürmektir. Bu çalışmalarımızın anlaşılması, iyi değerlendirilmesi lazım. Bu çalışmaları yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin herhangi bir şekilde yanlış muameleye tutulmaması lazım. Müttefiklik ruhuna, ittifaklık gereği çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların kongreyi kararından döndüreceklerine, kongrenin yanlış yoldan gitmesini engelleyeceklerine inanıyorum” dedi.
Bakan Akar, Suriye’nin kuzeyinde 3 bin, Irak’ın kuzeyinde ise 700 DEAŞ’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Bu mücadeleye herhangi bir zarar vermemek için alınan kararların, yapılan açıklamaların dikkatli yapılmasının terörle mücadele bakımından çok önemli olduğunu, sadece Türk değil Amerikan kamuoyunun dikkatlerine sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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