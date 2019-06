Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da

NAHÇIVAN (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, kederde ve kıvançta bir ve beraberdir." dedi.

- "Başarıyla icra edildi"

Tatbikatın ardından Bakan Akar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Vasıf Talibov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov personelle bir araya geldi.

Akar, buradaki konuşmasında, her alanda büyük gelişim, yenilik ve değişimlere sahne olan bir dönemden geçildiğini belirtti.

Bu durumun güvenlik alanında küresel ve bölgesel sorunları da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Akar, "Belirsizlik, risk ve tehditlerin arttığı bu dönemde, ülkelerimizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması ancak her an harekata hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olunması ile mümkündür." diye konuştu.

Bu niteliklere haiz bir ordu için modern harp silah, araç ve gereçlerinin yanı sıra iyi eğitimli personelin varlığının da gerekli olduğunu vurgulayan Akar, tatbikatları "personelin harekat ortamı şartlarına göre eğitilmesi"nin en etkili yolu olarak nitelendirdi.

Müşterek ve birleşik tatbikatların, orduların birlikte çalışabilirlik ve harbe hazırlık seviyelerinin en önemli göstergesi olduğunu ifade eden Akar, "Dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek maksadıyla birleşik ve müşterek olarak icra edilen Sarsılmaz Kardeşlik-2019 Tatbikatı'nın adına yaraşır şekilde amacına ulaştığını, büyük bir başarıyla icra edildiğini izledik." dedi.