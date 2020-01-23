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  4. Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için gerekli desteği sağlıyor, danışmanlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz."

Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için gerekli desteği sağlıyor, danışmanlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2020 10:05 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için gerekli desteği sağlıyor, danışmanlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz."

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