Milli Savunma Bakanı Akar: "Orada bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için gerekli desteği sağlıyor, danışmanlık hizmetlerimizi sürdürüyoruz."

Milli Savunma Bakan\u0131 Akar: "Orada bizim e\u011fitim ve dan\u0131\u015fmanl\u0131k timimiz var. Libyal\u0131 karde\u015flerimizin e\u011fitimi i\u00e7in gerekli deste\u011fi sa\u011fl\u0131yor, dan\u0131\u015fmanl\u0131k hizmetlerimizi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Kenan Do\u011fulu'nun klibinde fig\u00fcrand\u0131, \u015fimdi T\u00fcrkiye'nin tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 isme d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcBakan Turhan:\u00a0Bu y\u0131l, Sivas'a kadar Ankara'y\u0131 y\u00fcksek h\u0131zl\u0131 trenle ba\u011flayaca\u011f\u0131z (2)Macron \u0130srail polisini kiliseden kovdu!