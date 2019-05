Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri 1. Komando Tugayında şehit aileleri ve gazilerle yapılan iftardaki konuşmasında, "27 Mayıs’taki Pençe operasyonu ile teröristlerin bütün inlerine girdik" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1. Komando Tugayında şehit aileleri ve gazilerle birlikte iftar yaptı.

İftar yemeğinde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu gün burada bulunduğumuz tugay gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ülkemize büyük hizmetler vermiş, gözünü budaktan sakınmayan, kahraman ve fedakar subaylar bulunuyor. Ayrıca bu gün Kadir Gecesi. Sizlerle birlikte çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. Bu gün burada güven içinde toplanabiliyorsak görevlerimizi rahat ve huzur içinde yapabiliyorsak, en büyük başarı şehitlerimize ait. Bu vesile ile bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onları unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Bakan Akar, "TSK olarak özellikle 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yaptığımız operasyonlarda hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Annelerin, babaların özellikle şehitlerimizin evlatlarının gözyaşlarının her bir damlasının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz" diyerek şunları söyledi:

"TSK olarak anayasa çerçevesinde yasalar doğrultusunda ölürsek şehit, kalırsak gazi diyerek gece ve gündüz demeden şu anda dahi dağda çamurda gecede gündüzde yurt içinde, yurt dışında ülkemizin birlik ve beraberliği için gözünü budaktan esirgemeden mücadelesini sürdürüyor. Bunu en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam ettireceğiz. İnşallah yine sizlerin güveni ve duasıyla asil Türk milletini terör belasından kurtaracağız. Artan şiddet ve tempoda bunu yapacağız. Mehmetçik yedi iklim üç kıtada at koşturan atalarına yaraşır şekilde sadece askeri başarıların yanında insanlık dersi veriyor. Yaptığı mücadelelerde masumlara hiçbir şekilde zarar gelmemesi için her türlü tedbiri alıyor ve kimseye zarar vermeden sadece ve sadece teröristlerle mücadele ediyor. Bazı fitne ve fesat yuvaları TSK’nın yaptığı operasyonları sanki Kürt kardeşlerimize karşı yapılıyor ve yapılacak gibi gösteriyorlar bunlar yanlıştır ve yalandır. Kürtler bizim kardeşlerimizdir. Yüzyıllardan beri aynı topraklarda yaşıyoruz ve yaşayacağız. Bu fitne ve fesada kimse inanmasın. 27 Mayıs’ta başlattığımız Pençe operasyonları ile Hakurk bölgesindeki bütün inlerine girdik ve göreceğiz. Hangi deliğe kaçarlarsa kaçsınlar mutlaka cezalarını bulacaklar. Bunu üsttekiler anladılar alttakiler de anlayacaklar. Hep birlikte bu asil milletimizi terör belasından kurtaracağız."