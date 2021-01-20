-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
Milli Savunma Bakanı Akar: "PKK’nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz”
Milli Savunma Bakanı Akar: "PKK’nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz”
20.01.2021 09:47 |
Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Akar: "PKK’nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz”
Milli Savunma Bakanı Akar: "PKK’nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz”