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Milli Savunma Bakanı Akar: "PKK’nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz”

20.01.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Akar: "PKK’nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz”

Milli Savunma Bakanı Akar: "PKK’nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz”

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