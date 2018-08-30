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Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 09:10 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonla görüştü.

Görüşmede bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Sergey Şoygu Rusya Milli Savunma Bakanı

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