HABER

Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2019 14:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da cuma namazını kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyete, vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu

Şanlıurfa'da cuma namızını kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyete, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırında görevli birliklerde incelemelerde bulunmak üzere kentte gelen Akar, cuma namazını Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde eda etti.

Akar ve beraberindekilere cuma namazı sonrası vatandaşlar alkışlarla yoğun bir ilgi gösterdi.

Kalabalıkla tokalaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatandaşların "Allah'a emanet olun paşam", "Başarınız daim olsun", "Allah muvaffak etsin" şeklindeki sözlerine, "Sağolun" şeklinde cevap verdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve ilgililerin de eşlik ettiği Akar, aracına binerken buradaki görevli güvenlik görevlisine, hayırlı görevler diledi.

PARTNER'Kızımın sağlığı gayet iyi''Kızımın sağlığı gayet iyi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca bez torba ve fileyi promosyon olarak dağıtacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca bez torba ve fileyi promosyon olarak dağıtacağız
Nihat Zeybekci: İzmir'in hikayesinin peşindeyizNihat Zeybekci: İzmir'in hikayesinin peşindeyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cuma namazı dergah cami İlgi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bez torba açıkalması: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı: Teklif var ısrar yok

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.