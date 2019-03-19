IHAAW182044-ASA\/19-03-2019 \n- Milli Savunma Bakan\u0131 Akar: "Se\u00e7imlerin kazas\u0131z, belas\u0131z g\u00fcven i\u00e7inde yap\u0131laca\u011f\u0131ndan eminiz. T\u00fcm tedbirler al\u0131nd\u0131, bundan kimsenin \u015f\u00fcphesi olmas\u0131n." \n19.03.2019 18:20:44 TSI\nNNNN 'E\u015fimin sevgilisi' dedi, deh\u015fet sa\u00e7t\u0131!3 bin 24 uyu\u015fturucu hapla yakalanan \u015fah\u0131s tutukland\u0131\u00c7ald\u0131\u011f\u0131 mama ve ya\u011flar\u0131 sat\u0131p, uyu\u015fturucu alm\u0131\u015f
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