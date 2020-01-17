HABER
  4. Milli Savunma Bakanı Akar, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Akar, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 07:50 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan üç asker için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar yayımladığı mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Akar, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımladığı mesajlarında, şehit askerlerin fotoğraflarını da paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı kararıAdana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı kararı
Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajıBakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı taziye

En Çok Okunan Haberler

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

Korkutan patlama sesi! Ekipler alarmda

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit! 'Süre azalıyor'

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit! 'Süre azalıyor'

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

Sosyal medyadan uyardı: İtibar etmeyin

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

'Anal ilişki' sorusu terletti! 'Zaten günah!'

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Meclis'te kabul edilen 5 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Meclis'te kabul edilen 5 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

ABD'nin 11 askeri İran saldırısında beyin sarsıntısı geçirdi

ABD'nin 11 askeri İran saldırısında beyin sarsıntısı geçirdi

Avukatlara yeşil pasaport düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmen duyuruldu! Avukatlar artık...

Küçük Taha'nın annesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz telefon

Küçük Taha'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.