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Son dakika... Hulusi Akar'dan Soçi mutabakatı ve Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 09:01 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, Soçi mutabakatının planlandığı gibi ilerlediğini söyledi ve "150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız." dedi.

Son dakika... Hulusi Akar'dan Soçi mutabakatı ve Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Akar şunları söyledi:

(Soçi mutabakatı) Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor.

Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil.

150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız.

(Barış Pınarı Harekatı) Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil.

(AA)

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