Milli Savunma Bakanı Akar, Somali'de

MOGADİŞU (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgesel ve küresel barış ve istikrarın önemli destekçilerinden olan Türkiye, güçlü tarihi bağlarımız olan Somali halkının her zaman yanında yer almış, kendi tarihi tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini Somalili kardeşlerimiz için seferber etmiştir." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Sudan'daki programının ardından dün akşam saatlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geldi. Bakan Akar'ı Somali Aden Abdullah Uluslararası Havalimanında Somali Başbakan Yardımcısı Mehdi Culid Muhammed, Somali Savunma Bakanı Hasan Ali Muhammed, Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Dahir Adan Elmi ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar ve öteki ilgililer karşıladı.

Buradan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçen Akar, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Fermacu ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Akar ile Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Heyetler arası görüşmenin ardından Hayri, Bakan Akar onuruna Başbakanlık Evi'nde yemek verdi. Somali askerlerinden oluşan koronun da mini konser verdiği yemeğin ardından Bakan Akar ve beraberindekiler geceyi Mogadişu Büyükelçiliği'nde geçirdi.